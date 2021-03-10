На Днепре стартовал новый судоходный сезон

Приказом Государственной службы морского и речного транспорта срок нового сезона навигации на Днепре установлен с 10 марта по 31 декабря 2021 года с учетом фактических метеорологических условий.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, таким образом межнавигационный период составил всего 54 календарных дней.

"Открытие нового сезона навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году начинаем с сегодняшнего дня, с 10 марта. Благодаря нашим совместным усилиям и скоординированным действиям нынешний межнавигационный период – минимальный за последние годы. Всего 54 календарных дня. И если в дальнейшем погодные условия позволят, мы хотим осуществлять речную навигацию целый год", – отметил глава министерства Владислав Криклий.

По словам министра, во время межнавигационного периода ГП "Укрводпуть" провело работы по капитальному ремонту на судоходных шлюзах, которые требовали их вывода из эксплуатации. В частности, был завершен капитальный ремонт на Каховском судоходном шлюзе.