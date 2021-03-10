Минцифры начало разработку стратегии развития рынка виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации вместе с представителями других ведомств и бизнеса начали разработку стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, 9 марта состоялась первая встреча участников форсайта, которые обозначили тренды, влияющие на будущее рынка виртуальных активов, и выделили ряд вероятных сценариев его развития.

В министерстве планируют по итогам таких встреч сформировать дорожную карту развития новой индустрии.

"Одна из главных целей нашего министерства – создать в Украине благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Для этого в первую очередь нам необходима дорожная карта развития новой индустрии и сообщество, которое поможет воплотить амбициозные планы в реальность. Форсайт сформирует сообщество тех, кто приблизит будущее желаемого развития сферы виртуальных активов в Украине. Впереди немало работы, ведь в течение следующих двух месяцев нужно определиться с общим видением стратегии развития рынка", – отметил заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков.

В Минцифры отмечают, что первая встреча по проведению форсайта рынка при участии около 70 представителей различных ведомств и бизнеса состоялась при поддержке Посольства Швейцарии в Украине и украинской криптобиржи Kuna.io.