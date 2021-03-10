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Кабмин разрешил дистанционно подтверждать статус безработного

Кабмин разрешил дистанционно подтверждать статус безработного

Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости.

Соответствующее постановление по совершенствованию механизмов предоставления услуг населению Государственной службой занятости было принято на заседании правительства 10 марта, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Минэкономики постоянно работает над расширением программ по безработице и упрощением доступа к ним, чтобы люди могли быстро и просто получать средства, а также находить новую достойно оплачиваемую работу", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности, документом предусмотрены следующие изменения:

  • подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина в дистанционном режиме без необходимости непосредственного посещения центра занятости;
  • увеличение с 10 до 30 дней срока подачи в центры занятости документов, на основании которых был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн;
  • внедрение дистанционного составления плана трудоустройства;
  • получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, освобожденными с военной службы после участия в проведении АТО до достижения ими пенсионного возраста;
  • распространение права на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

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Джерело:  Минэкономики
безробіття (343) Держслужба зайнятості (93)


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10.03.2021 16:33 Відповісти

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