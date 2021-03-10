Кабмин разрешил дистанционно подтверждать статус безработного

Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости.

Соответствующее постановление по совершенствованию механизмов предоставления услуг населению Государственной службой занятости было принято на заседании правительства 10 марта, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Минэкономики постоянно работает над расширением программ по безработице и упрощением доступа к ним, чтобы люди могли быстро и просто получать средства, а также находить новую достойно оплачиваемую работу", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности, документом предусмотрены следующие изменения: