Кабмин разрешил дистанционно подтверждать статус безработного
Кабинет министров разрешил дистанционно подтверждать статус безработного, а также усовершенствовал другие механизмы работы Государственной службы занятости.
Соответствующее постановление по совершенствованию механизмов предоставления услуг населению Государственной службой занятости было принято на заседании правительства 10 марта, сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Минэкономики постоянно работает над расширением программ по безработице и упрощением доступа к ним, чтобы люди могли быстро и просто получать средства, а также находить новую достойно оплачиваемую работу", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
В частности, документом предусмотрены следующие изменения:
- подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина в дистанционном режиме без необходимости непосредственного посещения центра занятости;
- увеличение с 10 до 30 дней срока подачи в центры занятости документов, на основании которых был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн;
- внедрение дистанционного составления плана трудоустройства;
- получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, освобожденными с военной службы после участия в проведении АТО до достижения ими пенсионного возраста;
- распространение права на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.
Джерело: Минэкономики
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амфаш
показати весь коментар10.03.2021 16:33 Відповісти Мені подобається 0
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