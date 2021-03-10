Минздрав назначил главой Института рака бывшего "регионала" и друга Коломойского

Министерство здравоохранения назначило и.о. директора Национального института рака (НИР) бывшего народного депутата от Партии регионов Андрея Шипко.

Соответствующий приказ Минздрава №11-о подписан 5 марта, сообщается на сайте института.

Согласно сообщению, с июля 2020 года Шипко занимал должность первого заместителя директора НИР.

Андрей Шипко в 2006-2014 годах был членом "Партии регионов", был надепом седьмого и восьмого созывов от Днепропетровской области. Ранее был заместителем председателя Днепропетровского облсовета Юрия Вилкула.

Олигарх Игорь Коломойский называл Шипко своим товарищем, сам Шипко рассказывал, что консультирует олигарха.

Жена Андрея Шипко Ирина является совладельцем ООО "Б.Е.С.Т.", которое занимается застройкой в Днепре.