"Запорожгаз" подключил к газовым сетям 200 новых объектов

В 2020 году компания "Запорожгаз" присоединила к газовым сетям 198 новых объектов: 180 частных домохозяйств, 35 квартир в новостройках, 18 коммунально-бытовых клиентов.

Как сообщает пресс-служба компании, в целом в прошлом году специалисты "Клиентского пространства 104.ua" заключили 243 договора на присоединение к системе газоснабжения.

"Клиенту достаточно прийти в "Клиентское пространство 104.ua", написать заявление, заполнить опросный лист и заключить договор на присоединение. Далее к работе приступает персональный менеджер, который контролирует все этапы работ и информирует клиента. Персональный менеджер позаботится не только о моменте первого пуска газа, но и о подключении оборудования, выполнении процесса пуско-наладочных работ, получения гарантии и оформления сервисного обслуживания. В целом задачей персонального менеджера является экспертное сопровождение и сокращение сроков присоединения", – рассказал начальник Запорожского управления клиентского сервиса Олег Данилов.

В компании уточнили, что если мощность газопотребления клиента не превышает 16 кубометров в час, а расстояние до места присоединения по прямой линии не превышает 25 метров в сельской и 10 метров в городской местности – он может воспользоваться услугой стандартного присоединения. Срок такого присоединения – до 90 дней, стоимость в каждом регионе фиксированная, она определена постановлением НКРЭКУ.

Если же объект клиента имеет другие параметры, газификация пройдет по процедуре нестандартного присоединения. Срок и стоимость будут зависеть от технических условий реализации проекта.

С 2021 года "Запорожгаз" также предлагает клиентам услугу комплексного присоединения "под ключ". Услуга предусматривает синхронность выполнения всех процессов, экспертное сопровождение, качественные материалы и новейшее газовое оборудование – это позволит существенно сэкономить клиенту время и средства при газификации объекта.