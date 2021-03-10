Производитель конструкторов Lego получил рекордную прибыль на фоне пандемии

Датский производитель игрушек Lego A/S по итогам 2020 года зафиксировал рекордные показатели выручки и прибыли благодаря высокому спросу на продукцию компании среди покупателей всех возрастов в условиях пандемии коронавируса.

Согласно пресс-релизу компании, чистая прибыль Lego по итогам года выросла на 19% – до 9,92 млрд датских крон ($1,6 млрд) по сравнению с 8,31 млрд крон в предыдущем году, передает Интерфакс-Украина.

Операционная прибыль компании также подскочила на 19% – до 12,91 млрд крон с 10,84 млрд крон. Годовая выручка увеличилась на 13% – до 43,66 млрд крон против 38,54 млрд крон.

По данным Bloomberg, это максимальные доходы, полученные компанией в течение одного года.

Агентство отмечает, что под руководством главного исполнительного директора Нильса Кристиансена Lego вкладывает значительные средства в развитие онлайн-платформ и продуктов, которые соединяют конструкторы из пластика с цифровыми технологиями.

В то же время компания расширяет свое физическое присутствие на мировом рынке. В прошлом году открылось 134 новых фирменных магазина Lego по всему миру, в том числе 91 точка в Китае. В 2021 году компания планирует открыть еще 120 магазинов, 80 из которых будут находиться в Китае.

Кристиансен также сообщил газете Financial Times, что Lego нанимает сотни новых сотрудников для работы над цифровыми проектами, продолжая цифровизацию компании и ее продукции. По состоянию на конец 2020 года в компании работало 20 468 сотрудников по сравнению с 18 800 на конец 2019 года, следует из пресс-релиза.