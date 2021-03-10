Кабмин передал на приватизацию 8 госпредприятий

Кабинет министров передал в сферу управления Фонда госимущества восемь государственных предприятий: "Экотрансэнерго", Харьковское промышленно-торговое предприятие, Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск", "Расчетно-клиринговый центр", "Промышленно-металлургический консалтинг", госпредприятие Госимформаналитика, "Полупановский карьер", а также государственное учреждение "Партнерский фонд".

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 10 марта по процедуре без обсуждения, передает Интерфакс-Украина

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, из указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года только три являются экономически активными - это "Экотрансэнерго", Харьковское промышленно-торговое предприятие и Госимформаналитика.

Общая стоимость активов "Экотрансэнерго"на середину 2020 года оценивалась в 47 млн грн, Харьковского промышленно-торгового предприятия - 22 млн грн, при этом стоимость их активов за первое полугодие 2020 года сократилась на 6,5% и 3% соответственно, указано в документе.

За первое полугодие минувшего года обе компании получили убытки на общую сумму свыше 4 млн грн, при этом "Экотрансэнерго" имеет также задолженность по выплате заработной платы свыше 1,7 млн грн.

Как указано в пояснительной записке, данные о деятельности ГП "Госимформаналитика" отсутствуют.