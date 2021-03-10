Нацполиция обнаружила схему незаконной легализации иностранцев в Украине. ВИДЕО
Сотрудники Национальной полиции обнаружили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила "черный" рынок услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и трудоустройства.
По данным следствия, за время существования схемы злоумышленники узаконили пребывание в Украине более 200 иностранных граждан, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Схема" легализации состояла в организации фиктивных браков с гражданками Украины, а также в псевдотрудоустройстве иностранцев на предприятиях. "Процедура "получения" вида для иностранцев путем заключения фиктивного брака стоила около $2000, из них фиктивная жена получала чуть больше $300. Остальные присваивали организаторы "схемы" незаконного легализации иностранцев", – сообщил начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.
"Следующий способ легализации – получение вида на жительство на основании разрешений об использовании труда иностранцев. Цена такой услуги составляла в среднем $2000. Фигуранты создали более 30 юридических лиц для прикрытия указанного механизма незаконной легализации", – добавил представитель Нацполиции.
Предварительно установлено, что организовали нелегальный "бизнес" выходец одной из стран Кавказского региона, адвокат и бывший сотрудник Государственной миграционной службы. Они руководили действиями своих подчиненных, контролировали финансовые расчеты за предоставление противоправных услуг и координировали поиск потенциальных клиентов.
По результатам проведенных обысков у фигурантов дела полицейские изъяли около 150 свидетельств о браке между иностранцами и гражданами Украины, более 100 оформленных разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, полученных на основании сфальсифицированных данных, более 100 готовых пакетов документов для подачи в миграционную службу с целью получения удостоверений, 40 регистрационных дел и печатей юридических лиц, печати органов Госмиграции для заверения подлинности документов, более 50 видов на жительство, 80 паспортов граждан иностранных государств, доверенности, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш-накопители.
В сообщении отмечается, что представители миграционной полиции вместе с Госмиграции начали процесс отмены уже действующих незаконно оформленных документов.
Действия правонарушителей квалифицированы по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.
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