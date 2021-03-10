Путин и Эрдоган запустили строительство третьего блока на первой турецкой АЭС

Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую".

Церемония заливки "первого бетона", символизирующая начало строительства, прошла в режиме видеоконференции, передает Интерфакс.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе церемонии сообщил, что на первом и втором блоке АЭС "Аккую" уже завершено строительство фундамента в реакторном отделении, в проектное положение установлена ловушка расплава.

"В этом году предстоит выполнить ряд ключевых работ на первом энергоблоке, в частности, смонтировать корпус реактора, на втором блоке будут смонтированы ярусы внутренней защитной оболочки, а на третьем – уже к концу года состоится монтаж ловушки расплава", – сообщил Лихачев.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики.

Заливка первого бетона под блок №2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Сообщалось, что строительная лицензия на блок №4 ожидается осенью 2021 года.