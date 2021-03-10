"Мотор Сич" откроет прямые авиарейсы из Киева в Черновцы

Авиакомпания "Мотор Сич" с 12 апреля откроет прямые рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Черновцы.

Расписание будет удобно для совершения деловых поездок в столицу - вылеты в 07:00 утра из Черновцов и возвращение из Киева в 20:10 обратно. Время в пути составит 1 час 15 минут, передает avianews.com.

На новом внутреннем маршруте "Мотор Сич" будет летать три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на 50-летних самолетах Ан-24.

Стоимость авиабилета в одну сторону составляет 1 300 грн, туда-обратно - 2 650 грн. В цену включена перевозка 20 кг багажа.

Ранее прямые рейсы из Киева в Черновцы выполняла МАУ. Однако в 2020 году, после спада авиаперевозок из-за карантинных ограничений, авиакомпания прекратила полеты на этой линии.

На сегодня заявленная "Мотор Сич" внутренняя маршрутная сеть включает три направления. Авиакомпания в период летней навигации, которая начнется в конце марта, намерена связать Киев с Запорожьем, Одессой и Черновцами.