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"Новая Почта" объявила о повышении тарифов

"Новая Почта" с 20 марта вводит новые тарифы на доставку и упаковку отправлений.

Как сообщает пресс-служба компании, тарифы на базовые услуги доставки вырастут на 5 грн, на упаковку – на 1-6 грн.

В то же время будет отменена дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно установленным правилам. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу при условии упаковки в коробку, гофрокартон или на плоской основе.

В сообщении отмечается, повышение тарифов связано с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное.

Новая Почта объявила о повышении тарифов 01

Автор: 

пошта (237) тарифи (1302) Нова пошта (278) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+33
Переходжу на звичайну пошту довше, але дешевше вполовину
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10.03.2021 19:31
+29
было дорого
стало еще дороже
конкуренции - 0
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10.03.2021 19:02
+21
давно пользуюсь Укрпоштой, дешевле и по срокам уже вполне конкурентноспособно с НП. Единственный минус- нельзя пока трекать посылки в их приложении, ну и надо подгадывать с получением/отправлением, чтобы в это время не было набега бабулек, платящих коммуналку.
Но я лучше потерплю, чем платить за доставку по городу между отделениями маленькой коробочки 40 грн. Мне кажется, не может стоить доставка дороже, чем самому съездить общественным транспортом с двумя пересадками и вернуться обратно
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10.03.2021 19:55
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Да они все друг на друга смотрят. Как только какой Киевстар поднял тариф так сразу понеслось - комуналка, интернет, почта, да всё сразу поднимают.
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11.03.2021 03:18 Відповісти
НП превратилась в хамскую помойку. При возможности пользуюсь Деливери. Раза в полтора, а то и больше, дешевле.
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11.03.2021 07:16 Відповісти
гребут миллионы,а будут гребсти еще больше,это бизнес,заняли нишу где нет достойного конкурента и собирают вершки
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11.03.2021 08:24 Відповісти
5гривен=5копеек. Повышение терпимое,но сроки и обслуживание выигрывает.
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11.03.2021 08:50 Відповісти
к сожалению альтернативы нет, последняя встреча с уп - адский треш. посылка из Китая шла неделю, после пересечения границы доставлялась уп полтора месяца. ходил в отделение раз 8, бабуля 70 лет, говорит ждите скоро будет. Это Одесса. могу представить работу уп в области.
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11.03.2021 10:19 Відповісти
проблема была не в бабуле, а в областном пункте распределения. Надо уметь их дрюкать. А такие возможности есть.
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11.03.2021 13:03 Відповісти
История создания НП - темная. Никто не знает сколько стоил запуск такого бизнеса, кто инвестор, откуда деньги. Но совершенно понятно, что вложили очень много и бизнес очень сложный (с оперционной т.з.). Не видел их изначального бизнес-плана, но уверен, что отклонения были колоссальные. И денег потребовалось намного больше и прибыль оказалась намного меньше и период возврата инвестиций увеличился в несколько раз. Но как-то смогли. Стали монополистами. И теперь наращивают прибыль. Все справедливо.
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11.03.2021 10:41 Відповісти
Історія компанії «Нова Пошта» почалася в лютому 2001 року, коли університетські друзі В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк вирішили заснувати спільну справу. Обом було по 25 років. З вибором ринкової ніші допоміг визначитися невеликий кондитерський бізнес Володимира. Він якраз шукав шляхи транспортування товару з Полтави по Україні. Так у молодих підприємців з'явилася ідея запропонувати українцям нову послугу - швидку і зручну доставку.
Стартовий капітал компанії «Нова Пошта» становив 7000 доларів, а команда на початку включала в себе 7 осіб. В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк стали основними співзасновниками бізнесу, Інна Поперешнюк - міноритарним.
Так почалася історія компанії, яка згодом сформувала в Україні ринок експрес-доставки.
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11.03.2021 13:34 Відповісти
Да, да, да ... Купил яблоко. Момыл, натер, продал - купил два. Момыл, натер, продал - купил четыре. А потом умерла бабушка ... и завещала мне многомиллионное состояние.
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11.03.2021 15:42 Відповісти
Как можно вообще этим ворьём (УП) пользоваться?
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11.03.2021 12:09 Відповісти
Все что мы можем сделать это отправить какой то мусор от не существующего лица, к не существующему получателю, у меня знакомый в знак протеста Новой почте отправил старые шины, и от мусора избавился, и доволен. Пускай катают за свои тарифы.
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11.03.2021 12:15 Відповісти
жестоко но справедливо))
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11.03.2021 13:04 Відповісти
Ніяк ця нова пошта не може нажертися.
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11.03.2021 12:28 Відповісти
Обнагліли в корінь. У них і так було дорожче мінімум вдвічі, ніж у конкурентів, а тепер...
Почнуть закривати відділення і виганяти персонал. От, Розетка почала відкривати свої пункти видачі, доставка БЕЗПЛАТНА.

Так що виглядає на те, що на НП почав керувати якийсь ЕмБіЕй - це дорога в один кінець. ЕмБіЕї можуть розвалити любий бізнес, навіть самий успішний, монопольний і безальтернативний
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11.03.2021 13:20 Відповісти
Всё определяет клиент.Дорого или дешево будет видно через пару месяцев.Индикатор открытие или закрытие пунктов НП. Как по мне при всех недостатках которые были в основном по вине обслуги,НП лидер.Первая точка у нас на правом берегу №4 ютилась пару лет в занюханом складе бывшей табачки,а сейчас на расстоянии плевка отделение.Кому не нравится, становимся гуськом в другие
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11.03.2021 15:11 Відповісти
МНОГИЕ ИНТ. МАГ. наверное в сговоре с НП самовывоза не дают только исключительно Новой почтой.
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11.03.2021 15:12 Відповісти
А мож шифруются так.
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11.03.2021 21:27 Відповісти
Ну ще трохи жлобів відсіється, які за 5 грн. готові принижуватись на УП, нормальним людям на НП менші черги будуть.
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11.03.2021 16:22 Відповісти
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