"Новая Почта" объявила о повышении тарифов
"Новая Почта" с 20 марта вводит новые тарифы на доставку и упаковку отправлений.
Как сообщает пресс-служба компании, тарифы на базовые услуги доставки вырастут на 5 грн, на упаковку – на 1-6 грн.
В то же время будет отменена дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно установленным правилам. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу при условии упаковки в коробку, гофрокартон или на плоской основе.
В сообщении отмечается, повышение тарифов связано с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное.
Топ коментарі
+33 Дмитро Гоголєв
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Стартовий капітал компанії «Нова Пошта» становив 7000 доларів, а команда на початку включала в себе 7 осіб. В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк стали основними співзасновниками бізнесу, Інна Поперешнюк - міноритарним.
Так почалася історія компанії, яка згодом сформувала в Україні ринок експрес-доставки.
Почнуть закривати відділення і виганяти персонал. От, Розетка почала відкривати свої пункти видачі, доставка БЕЗПЛАТНА.
Так що виглядає на те, що на НП почав керувати якийсь ЕмБіЕй - це дорога в один кінець. ЕмБіЕї можуть розвалити любий бізнес, навіть самий успішний, монопольний і безальтернативний