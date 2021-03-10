"Новая Почта" объявила о повышении тарифов

"Новая Почта" с 20 марта вводит новые тарифы на доставку и упаковку отправлений.

Как сообщает пресс-служба компании, тарифы на базовые услуги доставки вырастут на 5 грн, на упаковку – на 1-6 грн.

В то же время будет отменена дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно установленным правилам. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу при условии упаковки в коробку, гофрокартон или на плоской основе.

В сообщении отмечается, повышение тарифов связано с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное.