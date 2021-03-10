Минздрав закупил еще 6,5 миллиона экспресс-тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения приобрело более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, из них 4,31 млн тестов уже распределены и доставлены по регионам в коммунальные медучреждения.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, еще более 1,87 млн экспресс-тестов будут поставлены в медучреждения независимо от формы собственности и для физлиц-предпринимателей, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) и проводят предварительную диагностику COVID-19.

Кроме того, по словам Ляшко, еще 358,63 тыс. экспресс-тестов будут поставлены в пункты тестирования на контрольных пунктах въезда и выезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя.

Часть из этих экспресс-тестов будут распределены между учреждениями здравоохранения, независимо от формы собственности, на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности и учреждениями Как сообщалось, в октябре Кабинет министров дополнительно выделил 1 млрд грн на закупку новых экспресс-тестов на антиген. В том числе планировалось закупить 266 тыс. экспресс-тестов на сумму около 80 млн грн c привлечением британского закупочного агентства Crown Agents.