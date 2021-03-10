Кабмин внес изменения в программу дотаций на развитие садоводства

Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, утвердил новую редакцию Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно документу, один сельхозпроизводитель, воспользовавшись программой, может рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 60 млн грн.

По этой программе предусматривается компенсация расходов на:

приобретение посадочного материала – до 80%;

сооружение шпалер и установку систем капельного орошения – до 50%;

новое строительство и реконструкцию холодильников, цехов переработки и объектов по замораживанию продукции – до 50%;

приобретение технологических линий для товарной обработки и переработки продукции – до 50%;

приобретение техники, механизмов и оборудования (в частности, иностранного) – до 30%.

Кроме того, постановление предусматривает возможность выплаты (доплаты) производителям государственной поддержки для частичной компенсации расходов, понесенных в 2019-2020 годах.

В 2021 году на финансирование госпрограммы развития садоводства, виноградарства и хмелеводства в госбюджете предусмотрено 450 мн грн. По данным Минэкономики, за эти средства планируется поддержать создание минимум 1500 га новых насаждений, 500 га построенных шпалер и 1400 га под капельным орошением.