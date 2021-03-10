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Минэкономики оценило падение ВВП Украины в январе в 2,7%

Минэкономики оценило падение ВВП Украины в январе в 2,7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8%.

Об этом свидетельствует подготовленный Минэкономики январский обзор экономической активности в стране, передает Интерфакс-Украина

"Очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное замедление производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса... Как результат, сокращение ВВП оценивается на уровне 2,6-2,8%", – говорится в обзоре.

При этом сводный индекс производства (СИП) в январе 2021 года просел на 4% по сравнению с -2,5% в январе 2020 года. Как пояснило Минэкономики, основной негативный вклад в динамику СИП сформировали промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

Министерство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале 2021 года с учетом январского локдауна и адаптивного карантина, который за ним последовал.

Согласно обзору, промышленное производство в январе снизилось на 4% к январю 2020 года, сельское хозяйство – на 5,7%, транспорт – на 6,7%, строительство – на 12,9%.

При этом внутренняя торговля, несмотря на карантин, стала единственным видом экономической деятельности, который в январе показал рост на 0,9%. В основном это увеличение произошло за счет розничного сегмента рынка, стимулируемого возрастанием потребительского спроса за счет поддержки покупательской способности населения.

Как сообщалось, в целом по итогам 2020 года Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%. При этом в министерстве отмечали, снижение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
ВВП (1136) Мінекономрозвитку (1995) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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У нас ВВП даже е, то ми спереді всіх.
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10.03.2021 21:03 Відповісти
Я геть нічого не розумію. За останні 12 місяців люди 4 місяці сиділи вдома, на локдаунах. Знищили індустрії розваг, туризму, сильно постраждали усі перевізники. Як на мене, ситуація нагадує армагеддон. А тут на тобі, маєш, це всього-лиш 2 відсотки! Що я розумію не так???
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10.03.2021 23:02 Відповісти
Хуже не будет.
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11.03.2021 10:37 Відповісти
Молодцы,слушайте гетьмановича дальше,он всю экономику свалит в пропасть.
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11.03.2021 12:34 Відповісти

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