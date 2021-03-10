Минэкономики оценило падение ВВП Украины в январе в 2,7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8%.

Об этом свидетельствует подготовленный Минэкономики январский обзор экономической активности в стране, передает Интерфакс-Украина

"Очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное замедление производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса... Как результат, сокращение ВВП оценивается на уровне 2,6-2,8%", – говорится в обзоре.

При этом сводный индекс производства (СИП) в январе 2021 года просел на 4% по сравнению с -2,5% в январе 2020 года. Как пояснило Минэкономики, основной негативный вклад в динамику СИП сформировали промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

Министерство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП в первом квартале 2021 года с учетом январского локдауна и адаптивного карантина, который за ним последовал.

Согласно обзору, промышленное производство в январе снизилось на 4% к январю 2020 года, сельское хозяйство – на 5,7%, транспорт – на 6,7%, строительство – на 12,9%.

При этом внутренняя торговля, несмотря на карантин, стала единственным видом экономической деятельности, который в январе показал рост на 0,9%. В основном это увеличение произошло за счет розничного сегмента рынка, стимулируемого возрастанием потребительского спроса за счет поддержки покупательской способности населения.

Как сообщалось, в целом по итогам 2020 года Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%. При этом в министерстве отмечали, снижение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%.