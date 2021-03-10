"Антонов" заказал "Южмашу" стойки шасси для новых самолетов на 170 миллионов

Госпредприятие "Антонов" из госконцерна "Укроборонпром" 1 марта подписало договор с ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" Госкосмоса на изготовление стоек шасси для самолетов стоимостью 170,35 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года завод должен поставить 13 стоек шасси для транспортных самолетов Ан-178.

В частности, пять стоек передней опоры заказали по 15,18 млн грн, а восемь стоек основной опоры – по 11,80 млн грн.

Напомним, на днях "Антонов" получил аванс за три самолета Ан-178, заказанные государством.

В феврале издание "Крылья" сообщало со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игоря Копытина, что сейчас за государственные средства будет приобретено оборудование, которое позволит производить шасси для самолетов Ан -178.

Как пишут "Крылья", завод "Южмаш" производил шасси для самолетов Ан-140, Ан-148 и Ан-158. В январе информацию о том, что именно этот завод будет производить и новые шасси для импортозамещения Ан-178, подтвердил и. о. президента "Антонова" Сергей Бычков.

Ранее, как пишет издание, шасси для семейства самолетов Ан-1х8 производились в России.

В 2016 году "Антонов" за 2,8 млн евро на условиях CIP-Борисполь заказал фирме Antonov Salis GmbH (Германия) пять комплектов агрегатов шасси самолета Ан-178 с оформлением сертификата СТ-1 по 560 тыс. евро. Кроме стоек, туда входили левый и правый подкосы.

В 2014 году "Антонов" на условиях FCA-Нижний Новгород заказало "Гидромаш" (Россия) комплект шасси самолета Ан-178 за $661 тыс. без НДС. Он включал три стойки передней опоры по $94 тыс., одну правую стойку основной опоры и две левые стойки основной опоры по $102 тыс., один правый подкос и два левых подкоса по $22 тыс.

Как сообщалось, в конце декабря Министерство обороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178. Для финансирования этого заказа государственный "Укрэксимбанк" предоставил "Антонову" кредит на сумму почти 3 млрд грн.