Витренко предложил создать цифровую базу потребителей коммунальных услуг

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко считает необходимым создать в Украине единую унифицированную цифровую систему с целью защиты уязвимых потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Об этом Витренко заявил во время межведомственной встречи при участии представителей Минсоцполитики, Минцифры, Минфин, Минэкономики, АМКУ и Госпродпотребслужбы, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Государство должно защищать своих граждан. Особенно это касается уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла. С соответствующей проблемой мы столкнулись в частности в этом отопительном сезоне. Мы должны создать унифицированную цифровую систему как один из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора", – сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, унифицированная цифровая система должна содержать максимальный объем надежной и всеобъемлющей информации о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное.

На основе этой информации государство сможет обеспечить защиту уязвимых потребителей при росте тарифов или объемов потребления.

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", – рассказал Витренко.

Кроме того, как предлагает Минэнерго, система будет сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика комуслуг.

В сообщении отмечается, что новая система не предусматривает отмену или изменение нынешнего механизма коммунальных субсидий. Система субсидий будет работать и в дальнейшем. Зато новая система будет дополнять ее для большего удобства и полноты охвата информации.