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Новини Опалювальний сезон
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"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за февраль

В феврале многоэтажные дома в Киева в среднем потребили на 6% больше тепла, чем в январе. Из-за этого стоимость отопления в жилых домах выросла в среднем на 2 грн за 1 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго", главной причиной повышения потребления тепла стало снижение среднемесячной температуры воздуха.

Так, в феврале среднемесячная температура, по данным Укргидрометцентра, составила -4,7°С и это самый низкий показатель за последние два года. При этом среднемесячная температура в феврале была на 2,2°С ниже, чем в январе (-2,5°С), и на 4°С – чем в декабре (-0,6°С).

"Из-за снижения температуры в феврале 2021 года дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе этого года. А стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн за Гкал составляет в среднем 35 грн за квадратный метр, тогда как в январе – около 33 грн", – сказано в сообщении.

В качестве примера в компании приводят многоквартирный дом в Голосеевском районе, который в январе потребил 104,09 Гкал, а в феврале – 111,49 Гкал тепла.

"Соответственно, потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв. м в январе составило 1,1407 Гкал, а в феврале – 1,2208 Гкал. При неизменном утвержденном тарифе жители этой квартиры в феврале оплатят на 132 грн больше (2019 грн против 1887 грн в январе), – отмечают в "Киевтеплоэнерго".

Как сообщалось, по данным "Киевтеплоэнерго", в январе 2021 года киевские дома потребили на 10% больше тепловой энергии, чем в декабре. Начисления в платежках также оказались значительно выше, чем в январе 2020 года, из-за отмены "газовой" скидки, которая действовала в прошлом отопительном сезоне.

Автор: 

газ (7923) Київ (4677) вугілля (1895) опалювальний сезон (1149) Теплокомуненерго (432) Київтеплоенерго (185)


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вот только в феврале было 28 дней а не 31как в январе и общ. площади у меня никогда не было 72,20 м с двумя лоджиями всегда было 68м за янв.2418грн, за февраль 2747,98 коп итого на 329грн , 98 коп больше чем в январе.
НЕ ВЕРЮ!
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11.03.2021 14:51 Відповісти
верно! обычный разводняк. но если человек хоть немного знаком с математикой, то все их бла-бла-бла является лапшой на уши
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11.03.2021 15:22 Відповісти
У меня дом в 220 квадратов отапливаемой площади. Топлю брикетами "руф" котёл 35 квт марки "Cendle" одна загрузка 180-200 кг брикетов, что позволяет мне не подходить к котлу 4 суток, при такой погоде как в феврале и 5 суток как в январе. Стоиомсть брикетов брал 10 тонн по 2300грн с доставкой. В сутки расход от 40 до 60 кг. что эквивалентно от 92 грн до 138 грн в сутки. от 90грн до 140грн в сутки. В месяц от 2700грн до 4200грн. Квартира в Киеве 107кв. м на Никольско-Слободской 2в без счётчика гигакалорий (так как его не возможно поставить по причине идиотской разводки отопления спланированной застройщиком дом 2004 года постройки) в январе отопление 4752 грн. Это реальные цифры. Если сюда добавить расходы на горячую воду 7 кубов +700грн. В доме у меня теплообменник и гарячую воду даёт тот же котёл. Выходит за январь квартира 5400грн 107 кв.м общ площади и 2700грн. дом 220 квадратов только отапливаемой. Жителей мегаполисов реально доят как коров. По этой причине квартира сдаётся в аренду уже три с половиной года. Жить в доме дешевле.
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11.03.2021 16:50 Відповісти

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