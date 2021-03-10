"Укрзализныця" приостановила движение ряда поездов в "красных" карантинных зонах

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей к "красной" карантинной зоне "Укрзализныця" сообщает об изменениях и уточняет график курсирования пригородных и региональных поездов в этих регионах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

№6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;

№6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;

№6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск,

№6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;

№6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;

№6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;

№6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;

№6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;

№6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.

Также временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:

№887/888-№890/889 Коростень - Винница - Коростень;

№877/878 Коростень - Житомир.

Также с 7 марта запрещена посадка/высадка пассажиров в/от станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:

№867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;

№868 Жмеринка - Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№885 Киев - Ривне по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда №821/822 Львов - Ужгород - Львов.

Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.