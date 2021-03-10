"Укрзализныця" приостановила движение ряда поездов в "красных" карантинных зонах
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей к "красной" карантинной зоне "Укрзализныця" сообщает об изменениях и уточняет график курсирования пригородных и региональных поездов в этих регионах.
Об этом говорится в сообщении компании.
Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:
- №6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск - Ходоров;
- №6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск - Стрый;
- №6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск,
- №6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя - Ивано-Франковск;
- №6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск;
- №6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов - Ивано-Франковск;
- №6452/6451 Коломыя - Залещики - Коломыя;
- №6442/6441 Коломыя - Ворохта - Коломыя;
- №6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет - Коломыя.
Также временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.
В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:
- №887/888-№890/889 Коростень - Винница - Коростень;
- №877/878 Коростень - Житомир.
Также с 7 марта запрещена посадка/высадка пассажиров в/от станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:
- №867 Киев - Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
- №868 Жмеринка - Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
- №885 Киев - Ривне по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
- №870 Шепетовка - Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
В Закарпатской области с 8 марта временно приостановлено курсирование поезда №821/822 Львов - Ужгород - Львов.
Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.
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