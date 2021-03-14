Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукосту Bees Airline право на полеты

Госавиаслужба Украины выдала 12 марта новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

Об этом сообщил avianews.com представитель авиакомпании.

В настоящее время в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это ранее летавший в МАУ Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска. Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эш-Шейх, с 19 марта - на линии Киев-Марса-Алам.

Второй борт - также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится на перекраске в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи.

Оба авиалайнера имеют максимально возможное число мест - 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший лоукост Европы Ryanair.

В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.

Стратегия нового украинского лоу-коста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны).

Сейчас похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp. Ее до июля 2020 года возглавлял Евгений Хайнацкий, который сейчас является представителем акционеров Bees Airline.