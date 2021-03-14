Austrian Airlines с 18 марта делает питание на борту платным

Авиакомпания Austrian Airlines с 18 марта 2021 года сделает питание и напитки на борту в эконом-классе платными на европейских рейсах длительностью до трех часов.

Новая концепция Austrian Melangerie предусматривает продажу снеков, десертов, горячих блюд, горячих и прохладительных напитков.

На рейсах до 50 минут пассажиры смогут купить только снеки - вафли, шоколадные шарики, соленые палочки, орешки и прохладительные напитки, передает avianews.com.

На маршрутах от 50 минут станут доступны горячие напитки, вино, пиво, торт, штрудель и вегетарианский ролл.

Во время перелетов длительностью от 85 минут пассажиры смогут заказывать горячие комплексные обеды и получат расширенный выбор алкоголя.

Austrian Airlines будет продавать снеки по цене от 2 евро, напитки - от 3 евро, комплексные обеды - от 9 евро.

В качестве бесплатной опции пассажиры смогут получить стакан воды после обращения к бортпроводнику.

Также всем путешественникам начнут раздавать бесплатно шоколадные талеры.

Раньше на европейских рейсах Austrian Airlines бесплатно предоставляла пассажирам соленый или сладкий снек, воду и расширенный выбор напитков: чай, кофе, вино, пиво, газированные напитки.

Заранее можно было заказать и оплатить комплексный горячий обед.

С 18 марта такая концепция останется только на среднемагистральных рейсах длительностью от трех часов.

Авиакомпания объясняет свое решение тем, что сейчас выбор пассажиров ограничен, а новая концепция позволит путешественникам самостоятельно решать, что они хотят есть и пить.

По аналогичному пути пошла и материнская компания - Lufthansa, которая также сделает питание в эконом-классе на европейских рейсах платным с весны 2021 года.

Фактически же платное меню позволит сократить расходы авиаперевозчиков и получить дополнительный доход в условиях конкуренции с дешевыми авиакомпаниями Ryanair и Wizz Air.