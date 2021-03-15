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Tesla подняла цены на свои электромобили

Tesla подняла цены на свои электромобили

Компания Tesla подняла цены на некоторые электрокары. В частности, Model S Plaid теперь стоит $149,99 тыс.

Самый продаваемый автомобиль компании - Model 3 Standard Range - подорожал с $36,99 тыс. до $37,49 тыс., передает AIN.

Tesla Model 3 Long Range незначительно подешевел. Теперь цена составляет $46,49 тыс. вместо $46,99 тыс..

Стоимость топовой версии Tesla Model 3 Performance не изменилась - $55,99 тыс.

Больше всего изменились цены на автомобили топовой комплектации Tesla Model S Plaid. Электрокар подорожал на $10 тыс. Стоимость выросла с $139,99 тыс. до $149,99 тыс.

Цена на версии Long Range и Plaid осталась прежней: $79,99 тыс. и $119,99 тыс. соответственно.

На сайте производителя также появилась расчетные сроки доставки Model S Plaid+ - середина 2022 года. Илон Маск анонсировал новый электрокар в сентябре 2020 года.

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Джерело:  AIN
ціни (3442) Tesla (303) електромобіль (690)


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