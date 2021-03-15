Зеленский назначил представителя Украины при Всемирной туристической организации

Президент Украины Владимир Зеленский указом №95/2021 назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Испании Сергея Погорельцева постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО).

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Погорельцева Сергея Алексеевича постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству", - говорится в тексте указа, передает Интерфакс-Украина.

Сергей Погорельцев - украинский дипломат. С июля 2020 года занимает пост посла Украины в Испании. До этого он был директором департамента консульской службы МИД Украины. С июля 2012 по октябрь 2015 года Погорельцев также был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Испании и по совместительству послом Украины в княжестве Андорра с ноября 2013 по октябрь 2015. С июля 2009 по 2012 год он занимал пост генерального консула Украины в Нью-Йорке.