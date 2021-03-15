В Украине зафиксировали 6 792 новых случая COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 15 марта в Украине за сутки зафиксировали 6 792 новых случая коронавирусной болезни.

В частности, заболело 326 детей и 109 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировано 2 497 человек, умерло 130 пациентов, выздоровело – 3 491. При этом провели 27 598 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 467 548 человек, выздоровело – 1 226 007, летальных случаев зафиксировали 28 433, также было проведено 7 377 404 теста.