БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
199 0

В Украине зафиксировали 6 792 новых случая COVID-19 за сутки

В Украине зафиксировали 6 792 новых случая COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 15 марта в Украине за сутки зафиксировали 6 792 новых случая коронавирусной болезни.

В частности, заболело 326 детей и 109 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировано 2 497 человек, умерло 130 пациентов, выздоровело – 3 491. При этом провели 27 598 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 467 548 человек, выздоровело – 1 226 007, летальных случаев зафиксировали 28 433, также было проведено 7 377 404 теста.

Автор: 

Джерело:  Facebook
МОЗ (1441) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 