Количество вакцинированных от COVID-19 украинцев превысило 50 тысяч

С начала кампании вакцинации в Украине привили 53 155 человек.

Об этом сообщает портал Коронавирус.Инфо от Минздрава.

Сообщается, что за сутки 14 марта вакцину получили 2 018 человек.

За сутки наибольшее количество вакцинированных зафиксировано в Донецкой области – 260 прививок. За весь период вакцинации больше всего вакцин получили также на Донетчине – 5 044 жителей, меньше всего привилось в Черниговской области – 1 006 человек.

Отметим, что на утро 15 марта в Украине зафиксировали 6 792 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболело 326 детей и 109 медработников. Также за сутки госпитализировано 2 497 человек, умерло 130 пациентов, выздоровело – 3 491. При этом провели 27 598 тестов.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Первым вакцину получил врач-реаниматолог ковидного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.