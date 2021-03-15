Volkswagen сократит расходы и уволит до 5 тысяч сотрудников в Германии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG намерен сократить до 5000 рабочих мест в Германии.

Об этом сообщает газета Handelsblatt.

В Volkswagen подтвердили, что компания достигла соглашения с советом работников компании, которое предполагает досрочный или частичный выход на пенсию некоторых сотрудников, передает Интерфакс-Украина. Компания ожидает, что 900 сотрудников выберут досрочный выход на пенсию, говорится в пресс-релизе. Volkswagen не уточнила, какое количество сотрудников может частично выйти на пенсию, однако их количество будет измеряться четырехзначным числом.

Расходы компании на соответствующую программу могут составить 500 млн евро.

Отмечается, что еще в декабре 2020 года совет директоров утвердил план, согласно которому к 2023 году компания должна сократить производственные затраты на 5%. Сокращение расходов планируется в первую очерель за счет кадровых решений.

Руководитель отдела кадров компании Гуннар Килиан отметил, что Volkswagen необходимо придерживаться "строгого управления издержками, чтобы финансировать необходимые инвестиции в будущем".

"Благодаря нашим значительным инвестициям в расширение производства электромобилей и цифровизацию Volkswagen смогла стать пионером преобразований в автомобильной промышленности", - сказал он.