"Энергоатом" погасил 16,2 миллиона евро долга перед ЕБРР

НАЭК "Энергоатом" 12 марта выплатила часть кредита и проценты по нему Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 16,2 млн евро.

Также компания заплатила государству 7,8 млн грн комиссионных за предоставление государственных гарантий, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Кредитный договор между "Энергоатомом" и ЕБРР заключили 25 марта 2013 года. НАЭК заняла 300 млн евро под государственные гарантии для реализации Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины (КСПБ).

"Эти кредитные средства дают оператору украинских АЭС возможность улучшить основные критерии ядерной и радиационной безопасности согласно стандартам МАГАТЭ и Евросоюза, а также создавать необходимые условия для принятия решений относительно возможности продолжения сроков эксплуатации энергоблоков атомных станций", – напомнили в "Энергоатоме".

В НАЭК отметили, что погашение кредита и проценты совершаются компанией каждые полгода – в марте и сентябре.