"Укравтодор" начал ремонт объездной дороги Харькова стоимостью 1,8 миллиарда

Стартовал ремонт 58 км объезда Харькова на маршруте Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на странице в Facebook.

Запланировано полностью обновить дорожное покрытие, заменить знаки и разметку, обустроить обочину.

Стоимость проекта - 1,8 млрд грн, срок выполнения - два года.

Ремонтные работы будут проходить одновременно на двух участка. На первом участке дороги - от транспортной развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы - ведутся работы по фрезеровке покрытия и расчистке обочины от поросли. Там движение организовано в реверсном режиме. Подрядчик - ООО "Автомагистраль – Юг".

На втором участке - Роганский жилмассив на юго-востоке Харькова - также в ближайшее время должны начаться работы по фрезеровке. Подрядчик - ООО "Славдорстрой".

Также в "Укравтодоре" отметили, что в 2021 году будет проходить ремонт на еще одном участке дороги: на подъезде к международному аэропорту со стороны Киева.

В целом объездная дорога Харькова состоит из пяти отрезков дорог: М-03 Киев - Харьков - Довжанский; подъезд к международному аэропорту "Харьков" (со стороны Довжанского); Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка; М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта; подъезд к аэропорту "Харьков" (со стороны Киева).

В пресс-службе подчеркивают, что в последний раз капитальный ремонт на обходе Харькова делали более 10 лет назад, межремонтный срок исчерпан окончательно. На некоторых участках из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта дорожное покрытие уничтожено полностью.