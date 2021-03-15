Евросоюз презентует демоверсию паспортов вакцинации 17 марта

В Европейском союзе 17 марта планируют представить демоверсию паспортов вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время в мире нет совместно наработанного решения о паспортах вакцинации. ЕС только обсуждает унифицированный документ и предлагает представить демоверсию документа 17 марта",- сказал он.

Замминистра добавил, что Украина после утверждения унифицированного документа сможет выдавать его гражданам на основе данных о вакцинации, которые сохраняются в соответствующем реестре электронной системы здравоохранения (ЭСЗ).

"Когда ЕС или другие страны примут какой-то унифицированный документ, который поддержит Украина, будет возможность на основе данных в ЭСЗ выдать такой документ или справку",- сказал он.

Кучер также добавил, что в настоящее время страны, которые проводят вакцинацию, выдают справки, сертификаты или QR-коды о вакцинации в бумажном или электронном формате. Например, в Израиле справку выдают в электронном виде, в Польше выдают QR-код, в Дании загрузить справку можно через специальный портал, Венгрия предлагает мобильное приложение, а в Швеции справка будет выдаваться в электронном формате со своим приложением.

Напомним, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации".

"По моему мнению, лучший вариант и наиболее надежный – это электронная верификация вакцинированного лица. Можно называть это "паспортом вакцинации". Идут дискуссии", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина будет двигаться по пути электронной верификации и QR-кодов, которые будут привязаны к реестру вакцинированных.