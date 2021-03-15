Рынок авиатоплива в феврале упал на 60%

Баланс рынка авиационного топлива в феврале 2021 года сократился в 2,3 раза, до 13,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (33,2 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По итогу февраля единственный производитель авиакеросина в Украине — Кременчугский НПЗ — снизил производство до 9,3 тыс. тонн. Для сравнения, в аналогичный период 2020 года "Укртатнафта" поставила его на рынок 18,3 тыс. тонн.

Импорт авиационного топлива на украинский рынок в феврале 2021 года сократился на 58,7%, до 4,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,8 тыс. тонн).

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с февралем-2020, уменьшились на 68,8%, до 2,5 тыс. тонн. На морской импорт пришлось только 0,6 тыс. тонн из Греции. Из Беларуси поставки сократились до 1,4 тыс. тонн (-73,3% к февралю-2020),

В "А-95" ранее сообщали, что активный импорт белорусского авиатоплива находится под вопросом, во-первых, в связи с фактическим уходом крупнейшего покупателя в лице Baltic Grand Service, во-вторых, в связи с агрессивной ценовой политикой "Укртатнафты", имеющей излишки керосина и наращивающей присутствие в аэропортах.