Фискальная служба обнаружила незаконный конвертцентр с оборотом в 1,7 миллиарда
Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области обнаружили масштабный конвертационный центр.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители установили, что ряд СГД использовался для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть перевод безналичных средств в наличные.
Общий оборот предприятий, задействованных в схеме, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд грн.
Во время обысков в офисных помещениях субъектов хозяйствования, которые входили в состав "центра минимизации налоговых платежей" обнаружили 5 млн грн наличными, 102 мечатки СГД, компьютерную технику и "Черновую бухгалтерия".
Джерело: ГФС
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