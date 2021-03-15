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Фискальная служба обнаружила незаконный конвертцентр с оборотом в 1,7 миллиарда

Фискальная служба обнаружила незаконный конвертцентр с оборотом в 1,7 миллиарда

Сотрудники ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области обнаружили масштабный конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Правоохранители установили, что ряд СГД использовался для предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств субъектам реального сектора экономики, то есть перевод безналичных средств в наличные.

Общий оборот предприятий, задействованных в схеме, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд грн.

Во время обысков в офисных помещениях субъектов хозяйствования, которые входили в состав "центра минимизации налоговых платежей" обнаружили 5 млн грн наличными, 102 мечатки СГД, компьютерную технику и "Черновую бухгалтерия".

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Джерело:  ГФС
ДФС (1513) Львівська область (282)


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