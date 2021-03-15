В Европе зафиксировали суточный рекорд по производству ветровой энергии

Производство электроэнергии за счет энергии ветра 11 марта достигло рекордных 2,79 ТВт.ч. за сутки.

Об этом сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные WindEurope.

Это немного выше предыдущего рекорда, установленного 21 января, передает Интерфакс-Украина.

По данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), на пике производство ветровой электроэнергии достигало 122,9 ГВт.

Доля ветроэнергетики в спросе в минувший четверг поднялась до 28,9% с 7%, которые наблюдались 9 марта. При этом наибольшая доля была зафиксирована в Дании - 89%.

В Германии производство электроэнергии на основе ветроэлектростанций за сутки составило 1,02 ТВт.ч., что является вторым по величине значением в истории.

Бельгия побила национальный рекорд. По данным оператора Elia, производство ветровой энергии в стране достигало в среднем 4,038 ГВт. При этом в Бельгии 11 марта были зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию. В Германии и Дании цены опустились ниже нуля 12 марта.

С начала текущего года в Европе на основе энергии ветра было выработано 95,5 ТВт.ч. электроэнергии, что на 21 ТВт.ч. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По состоянию на конец 2020 года установленные мощности ветроэнергетики в Европе составляли 219,5 ГВт.

Производство электроэнергии на основе солнечной энергии еще больше способствует снижению цен, особенно в полдень, отмечает S&P Global Platts. Однако средние цены на электроэнергию поддерживает рекордно высокая стоимость разрешений на выбросы углерода в Европе.