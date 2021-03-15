"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на апрель

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль и март.

Это следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украина.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 14,2 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего 123,2 млн куб. м в сутки.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на апрель. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на март и на февраль.

В марте "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки (минимум 101,2 млн куб. м, максимум 120,3 млн куб. м, что почти доходит до забронированного максимума).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале – 104 млн куб. м.

Как пояснял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, дополнительные мощности позволят "Газпрому" частично компенсировать снижение возможностей для транзита с 2021 года, предусмотренное долгосрочным контрактом, с 178 млн куб. м до 113 кубометров газа в сутки.

"Вероятно этих объемов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного Потока-2" и "Турецкого Потока-2", – отмечал Макогон.