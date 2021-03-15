Мнения членов комитета НБУ об уровне повышения учетной ставки разделились

Решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых поддержало 6 из 8 членов Комитета Национального банка Украины (НБУ) по монетарной политике. В то же время мнения в отношении дальнейшего уровня повышения учетной ставки разделились.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 3 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Шестеро членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 6,5% в соответствии с базовым сценарием макропрогноза Национального банка. По их мнению, в настоящее время отсутствуют достаточные основания для отклонения от базового сценария. Усиление инфляционного давления в первом полугодии 2021 года является ожидаемым", – сказано в сообщении.

В то же время один из участников дискуссии отметил, что рост заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине на фоне медленных темпов вакцинации создает риски охлаждения потребительского спроса и экономики в целом. Поэтому он предлагал отложить решение об изменении учетной ставки до апреля.

Двое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 7%, отметив необходимость дать четкий сигнал участникам рынков о готовности сдерживать инфляционный всплеск, повысив учетную ставку на 1 п.п.

В целом члены КМП согласились, что для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку.

"Четверо членов КМП считали достаточным дальнейшее повышение учетной ставки до 7% и ее сохранения на этом уровне до конца года. По мнению других участников дискуссии, этого будет недостаточно для ослабления фундаментального инфляционного давления, поэтому Национальному банку, вероятно, придется более решительно повышать ставку", – сказано в сообщении.

В то же время все члены КМП согласились, что прогнозная траектория учетной ставки может быть откорректирована в апрельском макропрогнозе с учетом реализации рисков и факторов неопределенности.

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Как сообщалось, 4 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых с 6%, где она находилась с июня 2020 года. Нацбанк отметил, что готов к более решительному повышению учетной ставки для сдерживания инфляции.

Ранее Национальный банк прогнозировал рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

По данным Госстата, рост потребительских цен в феврале 2021 года ускорился до 7,5% с 6,1% по итогам января.