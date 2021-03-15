Зеленский подписал новую редакцию закона о ветеринарной медицине

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О ветеринарной медицине" №1206-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через два года со дня вступления его в силу.

"Внедрение этого закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 февраля.

Согласно пояснительной записке к документу, новый закон призван заменить действующее законодательство о ветеринарной медицине, прежде всего закон Украины "О ветеринарной медицине", который основан еще на советских подходах и в значительной мере устарел. Кроме того, разработка нового документа обусловлена необходимостью имплементации актов законодательства ЕС.

Закон регулирует деятельность в сферах обеспечения защиты здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Закон унифицирует процедуры государственного контроля пищевых продуктов, кормов, побочных продуктов животного происхождения и процедур государственного контроля здоровья и благополучия живых животных.

Среди прочего, закон призван установить контроль над применением антибиотиков в животноводстве (вводится запрет на использование антимикробных средств с профилактической и стимулирующей рост целью).

С целью дерегуляции и упрощения условий хозяйственной деятельности в области животноводства законопроектом предусматривается уменьшение количества ветеринарных документов. Кроме того, новым законом предусмотрена возможность выдавать ветеринарные документы, так же как и ветеринарные рецепты, как в бумажной, так и в электронной форме.

Кроме того, законом предусматриваются новые правила производства, обращения и применения ветеринарных лекарственных средств аналогичные тем, которые закреплены в Регламенте ЕС 2019/6. Кроме того, законом вводится европейская модель классификации болезней животных.

Согласно внесенной ко второму чтению поправке, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего закона разрешаются производство, ввоз на таможенную территорию Украины и оборот ветеринарных препаратов, зарегистрированных в соответствии с действующим законом "О ветеринарной медицине".