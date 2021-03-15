Зеленский внес в Раду законопроект об использовании электронных документов в суде

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования" правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы", - отметил президент.

При этом, по словам Зеленского, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов: упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

"Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только в следственных или прокуроров, физически приехав к ним", – добавили в пресс-службе главы государства.