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Компании окружения Медведчука объявили о приостановке поставок топлива в Украину, – СМИ

Компании окружения Медведчука объявили о приостановке поставок топлива в Украину, – СМИ

Зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. предупредил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом, передает enkorr.

При этом, по информации издания OilPOint, с 1 апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", – сообщил собеседник издания.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group) в прошлом году заняла лидерство в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 г. на 9%, до 662,3 тыс. тонн.

Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Как сообщалось, обыски на Glusco прошли в рамках  уголовного производства от 30 января 2019 года, в рамках которого расследуются незаконные поставки нефтепродуктов с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также Российской Федерации (РФ) в Украину.

Решениями суда правоохранителям разрешено провести обыски с изъятием документов и оргтехники у ООО "Глуско Ритейл" с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина", и ряда подконтрольных компаний, в том числе ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимус Эл Пи Джи", ООО "Оптимус ван газ" и других.

Читайте также: СБУ провела обыски в сети АЗС Glusco друга Медведчука (обновлено)

Напомним, в январе 2019 года сеть АЗС Glusco перешла в совместное управление Wexler Group и Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. 

ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.

Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-Волынском. Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.

Основной собственник группы Wexler Петр Белз утверждает, что не имеет отношения к Медведчуку. Большие объемы дизтоплива по импорту группа получает, якобы, только за счет давнего знакомства Белза с владельцем Proton Моисеевым.

Сам Медведчук любую причастность к бизнесу традиционно отрицает, хотя и признавал, что управляет оформленными на его жену активами в России. В свою очередь Нисан Моисеев также утверждает, что с Медведчуком его связывают только дружеские отношения.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Автор: 

Джерело:  enkorr
АЗС (1588) Медведчук Віктор (358) нафта (4778) обшук (605) трейдер (59)


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Топ коментарі
+31
Нехай призупиняє. Святе місце пустим не буває, постачальників багато, конкуренція велика.
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15.03.2021 15:30
+19
Ну и слава богу ,и флаг им в руки и чемоданы в Москву
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15.03.2021 16:00
+16
лишить эти помойки лицензий на право продажи в Украине и их и меРтвечука с его подставной подстилкой марченко и пусть идут на Х,,,Й.....
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15.03.2021 16:18
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Нехай призупиняє. Святе місце пустим не буває, постачальників багато, конкуренція велика.
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15.03.2021 15:30 Відповісти
беня заменит
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15.03.2021 15:32 Відповісти
обидели друга пороша?
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16.03.2021 13:35 Відповісти
Ну и слава богу ,и флаг им в руки и чемоданы в Москву
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15.03.2021 16:00 Відповісти
Классно! АИ 95 по 45?
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Речь о дизельном топливе, а не бензине . . .
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15.03.2021 16:14 Відповісти
Очень хочется надеяться, что власть не спонтанно санкции включала, а готовилась.
Потому что переключить поставки за один день сложно. А скоро посевная + для танков тоже дизелёк нужен (а то вангуют наступление русских). Если дизеля в стране не будет, то "буде зле" . . .

Медведчук, конечно, одиозный тип, но Зеленский должен был понимать, против кого он пытается играть (и соответственно иметь план "Б", план "В" . . .)
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15.03.2021 16:21 Відповісти
Америка нам поможе. Якби не їхнє топливо та харчі, то й пабєди 45-го не було б.
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15.03.2021 19:13 Відповісти
Хіба тільки пальне і харчі? З США йшло майже все, і навіть ґудзики.
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15.03.2021 19:35 Відповісти
можно подумать шо эта медведчуковская фирма единственный и незаменимый в Украине поставщик! запомни володя незаменимых людей нет! а ты что совладелец? прямо защитник мертвечуковский....
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15.03.2021 19:32 Відповісти
Все это так ,только на это необходимо время.Договора ,закупки,логистика.Заменить такой обьем сразу крайне сложно.
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15.03.2021 22:17 Відповісти
а ты знаешь объёмы прстачань именно медведчуковской солярки? какой то ты подозрительно обизнаный! кто ты изя полковник???
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15.03.2021 22:27 Відповісти
Ты бы прочитал для начала статью,там для особо не изей написано написано 662 тысячи тон!
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15.03.2021 22:35 Відповісти
Нет, не совладелец, и не защитник, и не симпатизирую его партии, и не так далее.
И согласен, что незаменимых нет.
Просто как хозяйственник говорю, что "заменять" надо заранее - поставки надо контрактовать заранее, их надо привезти чем-то, где-то хранить, организовать систему распределения (думаю, фирмы Медведчука в свои резервуары не разрешат заливать дизелёк и надо где-то будет нефтебазу найти, которая бы это могла принять, а может и построить), всё это оплатить какими-то деньгами и так далее, и тому подобное. А на это надо время и усилия. Которые должны были быть затрачены заранее, чтобы страна не стала в неприличную позу в период посевной и в период войны, где дизтопливо расходуется сотнями тысяч тонн.

Пример - поставки вакцины против COVID-19 в Украину. Вакцина в мире вроде бы есть, но в Украине её почему-то нет. Задайте себе вопрос : почему ? Ответ будет - не потому, что нас мировая закулиса уморить болячкой этой хочет. А банально потому, что объёмы производства надо время, чтобы развернуть + доставку сделать + законтрактовать и оплатить это всё сначала . . . Если просто щёлкнуть пальцами "хочу вакцину", то она не появится. Зеленский хотел так щёлкнуть, но фокусы только на телевидении бывают, а в жизни . . .
Так само и с дизтопливом. Производственные программы НПЗ свёрстаны под другие заказы - их можно расширить, но это же надо нефть дополнительную подвезти, переработать, танкер свободный найти (ибо дизель до сих пор шёл по трубе из россии), подумать, где возле Одессы бы его можно было разгрузить и свободны ли там портовые мощности (ибо белоруссам перелив нефти из Азербайджана вроде как делали) . . .

Короче, быстро только кошки родятся. А для таких ситуаций у государства должен быть стратегический резерв. У нас он типа есть, но когда начинают проверять, то склады резко взрываются и оказывается, что уже ничего нет (или мало что осталось) . . .
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16.03.2021 15:36 Відповісти
ну ну, це ж як хліб у сусідньому селі закупити )), поставки палива плануються на місяці наперед, ну не зможе "Білорусь" замістити половину дизеля який шурував з Рашки через ************.
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17.03.2021 09:07 Відповісти
а ти не помітив поїздку Президента в Емірати?
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15.03.2021 19:38 Відповісти
Треба помітити не поїздку Президента в Емірати, а дизпаливо з Еміратів
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16.03.2021 15:23 Відповісти
Согласен на все 100%,но я думаю,что у зедебилов не может быть планов.Все начинается после того как .Так ,что может быть как с электроэнергией и газом.
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15.03.2021 22:15 Відповісти
лишить эти помойки лицензий на право продажи в Украине и их и меРтвечука с его подставной подстилкой марченко и пусть идут на Х,,,Й.....
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15.03.2021 16:18 Відповісти
как реагирует власть на наглый и открытый шантаж Украины этого мертвечуковского передаста и его сучки, новой рыгоаналки оксаны??
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15.03.2021 16:26 Відповісти
Шантаж ?)) а "націоналізація" труби це що ?).
Ця гра між ворогами україни СН та заЖопою боком вилізе тільки нам українцям.
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17.03.2021 09:09 Відповісти
Мертвечук, назло ЗЕ, решил отморозить свои яйца и оксанкины "гланды".
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15.03.2021 17:02 Відповісти
Есть еще один аспект: х*йло планирует большую войну, топливо для танков его сообщник перекрывает, а уже Франкенштейн-лукашенка, как в 2014 это не восполняет...
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15.03.2021 18:19 Відповісти
Танки - для наступательных операций, а таковых пока на горизонте не видно.
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15.03.2021 20:35 Відповісти
а вся інша техніка на повітрі пересувається ?). Ботва Ви не робіть з людей лошню.
Армія без пального це не армія, а купка мішеней в полі.
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17.03.2021 09:10 Відповісти
Ну то підключай свій паливогін, хто заважає.
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17.03.2021 14:16 Відповісти
ну,бізнесструктур у мертвечука і оточення вистачає.Якщо зелевлада буде послідовною, то є ще над чим працювати.
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15.03.2021 18:19 Відповісти
Брали в РФ потому, что было дешевле. Поставки будут теперь из Польши. Но дороже.
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15.03.2021 18:36 Відповісти
Реально пох!
По-перше - в мене автівка на газі.
По-друге - в магазинах найдешевша сода продається башкірська, але я принципово її не беру, шукаю Українську, або принаймі турецьку Українського пакування.
По-трете - я готовий заплатити зайві пару-трійку гривень, аби не залежати від ворога!
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16.03.2021 01:18 Відповісти
компанія Proton Energy Group S.A. (Швейцария) импортирует в Украину около 40% сжиженного газа. так что с большой вероятностью используешь Медведчуковский газ
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16.03.2021 10:10 Відповісти
Можливо.
Але це те, що я не можу ані проконтролювати, ані відслідкувати, ані зробити інший вибір.
І тут справа за державою!
Але найголовніше те, що у випадку закриття цієї фірми нічого катастрофічного для мене не станеться, бо дуже швидко в Україну зайде інший постачальник з іншим газом. Так, можливо трохи дорожче, але це не є для мене критичним.
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16.03.2021 10:52 Відповісти
Много найдется желающих занять такую пустующую нишу. В данном случае со стороны компаний партнеров Медведчука это выстрел себе в ногу.
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15.03.2021 19:18 Відповісти
Все правильно. Тільки не зовсім. Оскільки мертвечуку висунуто підозру у фінансуванні тероризму то логічно було б запроторити його в буцигарню так місяців на 2-3 поки йде слідство, а там пальці ( яйця) в двері і куди воно подінеться. Заскавчить як паршивий пес. І дизпаливо і мільйони награбовані віддасть. Але для цього треба Зе мати яйця. Як він казав у шоу...
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15.03.2021 19:44 Відповісти
теперь беня в плюсе-срочно поднимет цены на дизель
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15.03.2021 21:15 Відповісти
медведчук враг народа, колоборант, почему он не на нарах?
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15.03.2021 21:18 Відповісти
я так понял, что Каломойский или денег стрясёт с Мертвечука, или денег стрясёт с Зеленского)
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15.03.2021 21:51 Відповісти
З дурнів він гроші трусить.Подивимось,яка ціна соляри буде зараз.перед посівною,і хто буде постачальником ДП в армію.
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15.03.2021 22:20 Відповісти
можно только порадоваться, что у рашки н@******* очередной рынок сбыта
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15.03.2021 21:49 Відповісти
ну и чудесно, "свято место пусто не бывает" (с)
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16.03.2021 07:45 Відповісти
Я не верю в зеленского. И его войнушку с мертвечуком. Меня печалит тот факт что альтернативы поставки диз. топлива в таком количестве просто нет. И я переживаю даже не за посевную, а за армию. В случаи чего чем заправлять будем?! А так как у нас на всех ветках власти и в силовых ведомствах полная ж...а. А логистика в армии вообще печаль. Даже если американцы подвезут... Бездна... Ахренетительный президент. Я ещё так не ощущал безысходность даже 2014 году...
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16.03.2021 12:54 Відповісти
Более всего я ощутил безысходность в 2018. "Армия, мова, віра" и херак. Клоун главнокомандующий. И не какие то враги это сделали. Родной народ. А потом успокоился. Их выбор. Их путь. Скоро настанет их искупление.
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16.03.2021 13:03 Відповісти
"Армия, мова, віра" и кум путина поставляет в Украину большую часть газа и дизеля, очень дальновидная политика "гетмана". Пиши еще...
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16.03.2021 13:41 Відповісти
Так не подобається - не беріть. Ни газа ни дизеля. По моим программам более сотни твердотопливных котлов поставили. В школах, садиках. В теплоенерго. И программы эти работали, пока жидва до власти не пришла. Так что я буду писать когда и сколько хочу. ПОтому что я свою лепту в енергонезалежність внес. А ты? Только скиглить можете - гетьман, шметьман. Іди і зроби щось.
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16.03.2021 14:04 Відповісти
Программист? Или чиновник? По каким еще программам? Чтобы котлы ставить программы не нужны, программы нужны чтобы деньги бюджетные отмывать, власть поменялась теперь другие отмывают, вносят "свою лепту", благодетели блин.
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16.03.2021 14:20 Відповісти
так иди. отмывай. програмируй. тариф на тепло из биотоплива на 10% меньше, чем газовый. Моя профессия - консультант по инвестициям. так вот. нету инвестиций после прихода клоуна. Нету. Я зарабатывал, люди зарабатывали. А теперь все похерено в пользу олигарха №1. Форбс читал? Этого года. Догадываешься за что депутатам в конвертах доплачивают? Та шо вы там догадываться можете. Елелментарно ж человек говорит - перед началом войны с дизельным трейдером нужно или завести дизель или хотя бы договора на его поставку заключить. А в ответ - гетьман не обеспечил. пиписькограй теперь гетьман. он не обеспечил. *** вы тупые.
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16.03.2021 14:32 Відповісти
Заводы и поля ждут консультантов по инвестициям, только не в качестве консультантов)) Кстати ахметов поднялся при пороше очень не плохо, как и при всех остальных президентах.
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16.03.2021 14:40 Відповісти
Во сколько раз подешевели нефть и газ во время карантина? Никто не будет тратить кучу денег на неудобные обслуживаемые твердотопливные котлы и переделывать системы отопления если сроки окупаемости будут очень большими, подорожает газ и снова будут устанавливать, по крайней мере частники, правда они и без консультантов обойдутся.
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16.03.2021 14:50 Відповісти
"Во сколько раз?" - нивосколько. Газ на своем пике в позапрошлом году стоил 11к, сейчас 9. И не нужно говорить "никто". На альтернативную енергию переходят целые города. Славутич, Ровно. Но оно и правда - не ваше это. Финансы. Вам бы на завод или в поле. Куда нибудь за три рубля с верой в светлого вождя.
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16.03.2021 14:59 Відповісти
Как задолбал этот тупорылый шантаж. У государства есть возможность загрузить ПЯТЬ НПЗ работают ДВА на 30% от мощности. НЕФТЬ,СУКИ,покупайте и ПЕРЕРАБАТЫВАЙТЕ. Хватит покупать В ТРИ ДОРОГА светлые нефтепродукты. НЕФТЬ ПОКУПАЙТЕ!!!!! Задолбали импотенты.
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16.03.2021 14:50 Відповісти
Лисичанський НПЗ у мертвечука, здайеться. Поки "націоналізують", то й зима настане. Навіщо та солярка взимку?
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16.03.2021 16:40 Відповісти
все ,что покупается у Рашки - ненадежно
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16.03.2021 16:00 Відповісти
Реекспорт? Реверс? Націоналізація Лисичанського НПЗ? Нафтовий кластер у Чорноморську для розвантаження африканської нафти? електроковзани усім? Скраплений газ у кожну дупу?
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16.03.2021 16:33 Відповісти
Взагалі, дуже вчасно зюзя нагнув дизельного візиря )(.йла - якраз перед весняно-польовими роботами. Сподіваюсь усі колгоспники запаслися соляркою ще торік.
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16.03.2021 16:36 Відповісти
Ще хтось хоче приварити )(.йлову трубу до Европи? ))
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16.03.2021 16:37 Відповісти

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