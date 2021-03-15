Компании окружения Медведчука объявили о приостановке поставок топлива в Украину, – СМИ
Зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. предупредил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.
Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом, передает enkorr.
При этом, по информации издания OilPOint, с 1 апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group.
"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", – сообщил собеседник издания.
Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group) в прошлом году заняла лидерство в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 г. на 9%, до 662,3 тыс. тонн.
Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.
Как сообщалось, обыски на Glusco прошли в рамках уголовного производства от 30 января 2019 года, в рамках которого расследуются незаконные поставки нефтепродуктов с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также Российской Федерации (РФ) в Украину.
Решениями суда правоохранителям разрешено провести обыски с изъятием документов и оргтехники у ООО "Глуско Ритейл" с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина", и ряда подконтрольных компаний, в том числе ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимус Эл Пи Джи", ООО "Оптимус ван газ" и других.
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Напомним, в январе 2019 года сеть АЗС Glusco перешла в совместное управление Wexler Group и Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа.
Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.
ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.
Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-Волынском. Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.
Основной собственник группы Wexler Петр Белз утверждает, что не имеет отношения к Медведчуку. Большие объемы дизтоплива по импорту группа получает, якобы, только за счет давнего знакомства Белза с владельцем Proton Моисеевым.
Сам Медведчук любую причастность к бизнесу традиционно отрицает, хотя и признавал, что управляет оформленными на его жену активами в России. В свою очередь Нисан Моисеев также утверждает, что с Медведчуком его связывают только дружеские отношения.
Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.
После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".
Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).
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Потому что переключить поставки за один день сложно. А скоро посевная + для танков тоже дизелёк нужен (а то вангуют наступление русских). Если дизеля в стране не будет, то "буде зле" . . .
Медведчук, конечно, одиозный тип, но Зеленский должен был понимать, против кого он пытается играть (и соответственно иметь план "Б", план "В" . . .)
И согласен, что незаменимых нет.
Просто как хозяйственник говорю, что "заменять" надо заранее - поставки надо контрактовать заранее, их надо привезти чем-то, где-то хранить, организовать систему распределения (думаю, фирмы Медведчука в свои резервуары не разрешат заливать дизелёк и надо где-то будет нефтебазу найти, которая бы это могла принять, а может и построить), всё это оплатить какими-то деньгами и так далее, и тому подобное. А на это надо время и усилия. Которые должны были быть затрачены заранее, чтобы страна не стала в неприличную позу в период посевной и в период войны, где дизтопливо расходуется сотнями тысяч тонн.
Пример - поставки вакцины против COVID-19 в Украину. Вакцина в мире вроде бы есть, но в Украине её почему-то нет. Задайте себе вопрос : почему ? Ответ будет - не потому, что нас мировая закулиса уморить болячкой этой хочет. А банально потому, что объёмы производства надо время, чтобы развернуть + доставку сделать + законтрактовать и оплатить это всё сначала . . . Если просто щёлкнуть пальцами "хочу вакцину", то она не появится. Зеленский хотел так щёлкнуть, но фокусы только на телевидении бывают, а в жизни . . .
Так само и с дизтопливом. Производственные программы НПЗ свёрстаны под другие заказы - их можно расширить, но это же надо нефть дополнительную подвезти, переработать, танкер свободный найти (ибо дизель до сих пор шёл по трубе из россии), подумать, где возле Одессы бы его можно было разгрузить и свободны ли там портовые мощности (ибо белоруссам перелив нефти из Азербайджана вроде как делали) . . .
Короче, быстро только кошки родятся. А для таких ситуаций у государства должен быть стратегический резерв. У нас он типа есть, но когда начинают проверять, то склады резко взрываются и оказывается, что уже ничего нет (или мало что осталось) . . .
Ця гра між ворогами україни СН та заЖопою боком вилізе тільки нам українцям.
Армія без пального це не армія, а купка мішеней в полі.
По-перше - в мене автівка на газі.
По-друге - в магазинах найдешевша сода продається башкірська, але я принципово її не беру, шукаю Українську, або принаймі турецьку Українського пакування.
По-трете - я готовий заплатити зайві пару-трійку гривень, аби не залежати від ворога!
Але це те, що я не можу ані проконтролювати, ані відслідкувати, ані зробити інший вибір.
І тут справа за державою!
Але найголовніше те, що у випадку закриття цієї фірми нічого катастрофічного для мене не станеться, бо дуже швидко в Україну зайде інший постачальник з іншим газом. Так, можливо трохи дорожче, але це не є для мене критичним.