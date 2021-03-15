Компании окружения Медведчука объявили о приостановке поставок топлива в Украину, – СМИ

Зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. предупредил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом, передает enkorr.

При этом, по информации издания OilPOint, с 1 апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", – сообщил собеседник издания.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group) в прошлом году заняла лидерство в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 г. на 9%, до 662,3 тыс. тонн.

Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Как сообщалось, обыски на Glusco прошли в рамках уголовного производства от 30 января 2019 года, в рамках которого расследуются незаконные поставки нефтепродуктов с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также Российской Федерации (РФ) в Украину.

Решениями суда правоохранителям разрешено провести обыски с изъятием документов и оргтехники у ООО "Глуско Ритейл" с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина", и ряда подконтрольных компаний, в том числе ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимус Эл Пи Джи", ООО "Оптимус ван газ" и других.

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Напомним, в январе 2019 года сеть АЗС Glusco перешла в совместное управление Wexler Group и Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.

ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Компанией официально владеет швейцарская Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина.

Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-Волынском. Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.

Основной собственник группы Wexler Петр Белз утверждает, что не имеет отношения к Медведчуку. Большие объемы дизтоплива по импорту группа получает, якобы, только за счет давнего знакомства Белза с владельцем Proton Моисеевым.

Сам Медведчук любую причастность к бизнесу традиционно отрицает, хотя и признавал, что управляет оформленными на его жену активами в России. В свою очередь Нисан Моисеев также утверждает, что с Медведчуком его связывают только дружеские отношения.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).