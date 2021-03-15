Витренко подписал бюджетные программы для выплаты зарплат шахтерам

И.о. министра энергетики Юрий Витренко подписал приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, предусматривающих финансирование выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, это стало возможным после внесения Верховной Радой поправок в законодательство об отмене ограничения полномочий исполняющих обязанности министров.

В частности, и.о. министра подписано приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:

выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансированием работ на шахте 10 Нововолынск);

финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн);

финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);

физическую защиту ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);

финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).

Как сообщалось, в конце февраля Верховная Рада внесла предложенные президентом Владимиром Зеленским поправки в закон о конкурсах на должности госслужбы, отменив ограничения полномочий и.о. министров. Речь в первую очередь идет о главе Минэнерго Юрие Витренко, которого Рада дважды отказалась утвердить на должности.