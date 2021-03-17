БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
20 895 6

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения

Со среды, 17 марта, вступает в действие закона об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, законом ужесточено наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, штраф за первую остановку в нетрезвом состоянии за рулем повышен до 17 тыс. грн, за повторное нарушение – до 34 тыс. грн с возможностью изъятия транспортного средства. За третье такое нарушение предусмотрен штраф в размере 51 тыс. грн с административным арестом до 15 суток и конфискацией авто.

При этом законом отменены нормы, которые позволяли избегать наказания за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В частности, продлены сроки судебного рассмотрения таких дел, при этом исключается возможность закрытия этого дела за малозначительностью или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива.

Кроме того, новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные или установленные с нарушением номерные знаки, управление автомобилем без прав и т.д.

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения 01

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения 02

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения 03

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения 04

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения 05

Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения 06

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 февраля 2021 года, а президент Владимир Зеленский подписал его 11 марта.

Перед голосованием депутаты отклонили учтенные Комитетом поправки, предоставляющие право патрульной полиции останавливать водителей без причин, с "профилактической" целью.

Автор: 

ПДР (114) Нацполіція (509) штраф (1110)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все правильно. Особливо за їзду після позбавлення прав. Головне, щоб це все працювало тепер.
показати весь коментар
17.03.2021 13:50 Відповісти
За последние пару лет наверное уже в 3й раз подняли,а воз и ныне там. Если так и дальше такими темпами пойдет,то через пару лет что бы оплатить штраф половине населения нужно будет почку продавать.
показати весь коментар
17.03.2021 17:42 Відповісти
Аббо просто не порушувати. Такий варіант в голову не приходив?
показати весь коментар
18.03.2021 10:10 Відповісти
На велике нельзя по тротуару ездить. Ну-ну...
показати весь коментар
17.03.2021 18:45 Відповісти
Миниманая зарплата 6000,пенсия 2000. Штрафы космические, ума как наполнить бюджет не хватает,давай простой народ добивать
показати весь коментар
17.03.2021 20:12 Відповісти
А може простому народу треба припинити їздити бухим за кермом?
показати весь коментар
18.03.2021 10:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 