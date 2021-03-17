Вступили в силу повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения

Со среды, 17 марта, вступает в действие закона об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, законом ужесточено наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, штраф за первую остановку в нетрезвом состоянии за рулем повышен до 17 тыс. грн, за повторное нарушение – до 34 тыс. грн с возможностью изъятия транспортного средства. За третье такое нарушение предусмотрен штраф в размере 51 тыс. грн с административным арестом до 15 суток и конфискацией авто.

При этом законом отменены нормы, которые позволяли избегать наказания за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В частности, продлены сроки судебного рассмотрения таких дел, при этом исключается возможность закрытия этого дела за малозначительностью или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива.

Кроме того, новый закон предусматривает ужесточение наказания за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные, неосвещенные или установленные с нарушением номерные знаки, управление автомобилем без прав и т.д.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 16 февраля 2021 года, а президент Владимир Зеленский подписал его 11 марта.

Перед голосованием депутаты отклонили учтенные Комитетом поправки, предоставляющие право патрульной полиции останавливать водителей без причин, с "профилактической" целью.