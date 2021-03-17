Raiffeisen Bank прекратит финансировать связанные с энергетическим углем проекты

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) прекратит оказывать финансовые услуги клиентам, занимающимся добычей, торговлей или использованием энергетического угля, кредитовать проекты из этой отрасли.

Как сообщила пресс-служба банка, группа сразу же перестанет оказывать услуги угольным шахтам и электростанциям, работающим на угле, а также напрямую их финансировать, передает Интерфакс-Украина.

В будущем RBI также прекратит выдавать новые кредиты клиентам с доходами от реализации энергетического угля свыше 25%. Долг таких компаний перед группой должен быть полностью погашен к 2023 году. Риск на эти компании по итогам 2020 года составлял примерно 1,4 млрд евро (0,65% от общей суммы рисков группы).

При этом RBI планирует расширить долю кредитного риска на ветряную и солнечную энергетику. В целом группа планирует нарастить долю инвестиций в ESG-проекты (окружающая среда, социальная сфера, корпоративное управление) с 10% сейчас до трети к 2025 году.

"Отказ от финансирования связанных с углем отраслей, не только RBI, но и большого числа банков по всему миру, создаст дополнительный стимул для необратимого процесса декарбонизации", - отметил глава RBI Йоханн Штробль.