В Украине зафиксировали 11 833 новых случая COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 17 марта в Украине за сутки зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни.

В частности заболело 609 детей и 388 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 887 человек, умерло 289 пациентов, выздоровело – 5 467. Также совершили 121 144 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 121),во Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 489 023 человека, выздоровело – 1 237 676, летальных случаев зафиксировали 28 986, также провели 7 467 108 тестов.

Днем ранее, 16 марта, сообщали о 9 642 новых случаях заболевания COVID-19, на утро 15 марта – о 6 792.