Нацбанк исключил три компании из реестра финучреждений

Национальный банк исключил три компании из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что речь идет о "ЧО "Ломбард "Злато" Игнатченко и компания", ЧО "Ломбард "Милан" Осипова Наталья Васильевна и компания" и ОДО "СК "Гранит".

Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финучреждений 12 марта.

У ломбардов "Злато" и "Милан" были лицензии на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита. Обе были аннулированы 15 января и 12 февраля соответственно.

У СК "Гранит" было шесть лицензий на предоставление услуг в сфере страхования, которые были аннулированы 5 февраля. Компания занималась преимущественно страхованием имущества и финансовых рисков, а также страхованием от огневых рисков и рисков стихийных явлений.

В то же время Нацбанк внес двух новых участников в реестр финансовых учреждений и одну компанию в реестр лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Рынок пополнили ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания", ООО "ФК "Синергия" и ООО "Инвест Инжиниринг и ко".