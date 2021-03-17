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Нацбанк исключил три компании из реестра финучреждений

Нацбанк исключил три компании из реестра финучреждений

Национальный банк исключил три компании из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что речь идет о "ЧО "Ломбард "Злато" Игнатченко и компания", ЧО "Ломбард "Милан" Осипова Наталья Васильевна и компания" и ОДО "СК "Гранит".

Соответствующее решение было принято Комитетом по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финучреждений 12 марта.

У ломбардов "Злато" и "Милан" были лицензии на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита. Обе были аннулированы 15 января и 12 февраля соответственно.

У СК "Гранит" было шесть лицензий на предоставление услуг в сфере страхования, которые были аннулированы 5 февраля. Компания занималась преимущественно страхованием имущества и финансовых рисков, а также страхованием от огневых рисков и рисков стихийных явлений.

В то же время Нацбанк внес двух новых участников в реестр финансовых учреждений и одну компанию в реестр лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Рынок пополнили ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания", ООО "ФК "Синергия" и ООО "Инвест Инжиниринг и ко".

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Джерело:  НБУ
ломбард (92) НБУ (9267) страхові компанії (272)


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