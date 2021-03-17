Директор предприятия на Киевщине незаконно добыл песка на 88 миллионов

Директору одного из предприятий сообщили о подозрении в незаконном завладении поверхностным (грунтовым) слоем земель водного фонда в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц и повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемый, зная, что отклоняется от указанных в проекте горного отвода границ добычи полезных ископаемых, с использованием специальной техники незаконно изъял из среды на территории Киевской области более 100 тыс. м куб. песка. В результате таких действий государству нанесено более 88 млн грн материального ущерба", – говорится в сообщении.

В ОГП добавили, что проводятся обыски по месту работы и жительства причастных лиц, а также по месту осуществления хозяйственной деятельности предприятия.