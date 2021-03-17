Чистая прибыль Ferrexpo Жеваго превысила $600 миллионов

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2020 года получила $635,3 млн чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года ($403,3 млн).

Согласно годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка в минувшем году увеличилась на 12,8% – до $1 млрд 700,321 млн с $1 млрд 506,724 млн, передает Интерфакс-Украина.

EBITDA выросла на 46% - до $859 млн (в 2019 году она составляла $586 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 45% - до $ 687 млн ($473 млн). Капитальные инвестиции снизились на 17% - до $206 млн ($247 млн).

Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году увеличило суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,218 млн тонн. Выпуск концентрата возрос на 5,9%, до 14 млн тонн.

Ferrexpo в 2019 году получила $403,293 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн). Ее выручка в 2019г увеличилась на 18,3% – до $1 млрд 506,724 млн. EBITDA выросла на 17% - до $586 млн (в 2018 году она составляла $503 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 62% - до $473 млн ($292 млн). Капитальные инвестиции возросли на 83% - до $247 млн ($135 млн).

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине.

На Лондонской фондовой бирже (LSE) обращаются акции британской Ferrеxpo plc, которая владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Как писал БизнесЦензор, суд в Киеве вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Стоимость акций Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) упала на 3,16% после объявления на бирже о заморозке Печерским районным судом Киева 50,3% акций Полтавского ГОКа.

Украинский суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября 2020 года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.