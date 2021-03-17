Первый человек в Украине получил вторую дозу от COVID-19

Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив во вторник вторую прививку.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины "Коронавирус.Инфо".

"9840 человек привито против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано 1 дозой 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала кампании вакцинации привито от коронавирусной болезени 71 тыс. 923 человека.

Напомним, по состоянию на утро 17 марта в Украине за сутки зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни.