Правительство трансформирует экономику в направлении углеродно-нейтрального развития, – Шмыгаль

Правительство будет трансформировать экономику в направлении углеродно-нейтрального развития, что будет прописано во втором Национально-определяемом вкладе Украины в рамках Парижского соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания по обсуждению подготовки второго Национально-определяемого вклада Украины в Парижское соглашение.

"Правительство Украины прилагает максимум усилий для постепенной трансформации национальной экономики в направлении углеродно-нейтрального развития. Обязательства, которые будут очерчены вторым Национально-определяемым вкладом, будут задавать траекторию развития экономики Украины как минимум на 10 лет", - подчеркнул он.

Также глава правительства отметил, что разработка и представление Национально-определяемого вклада Украины является обязательным требованием Парижского соглашения. Второй НОВ должен быть подан Украиной Секретариату Рамочной конвенции ООН по изменению климата и должен содержать цели по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина разделяет видение Евросоюза о необходимости повышения амбициозности климатических целей и усиления декарбонизации экономической системы.