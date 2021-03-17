"Кернел-Трейд" Веревского отсудил у "Укрзализныци" 8,6 миллиона

Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АО "Укрзализныци" и оставил без изменений решение Хозсуда города Киева 2020 года о взыскании 8,6 млн грн в пользу "ООО "Кернел-Трейд".

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, "Кернел-Трейд" аргументировало свои требования тем, что 3 июля 2018 года во время следования поезда на перегоне Ивановка-Веселый угол филиала

"Одесская железная дорога" АО "Укрзализныци" вследствие нарушения технических указаний ЦП-2, Инструкции ЦП-0092 были повреждены шесть собственных вагонов истца, до состояния, не подлежащего ремонту.

Суд апелляционной инстанции констатировал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что размер причиненного истцу имущественного ущерба был определен экспертом правильно.

По данным госреестра, конечный бенефициар ООО "Кернел-Трейд" - Андрей Веревский.

"Кернел" - крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".