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Автобусный перевозчик Gunsel присоединился к SmartTicket

Автобусный перевозчик Gunsel присоединился к SmartTicket

Украинский автобусный перевозчик Gunsel Lines присоединился к единому электронному билету на транспорте SmartTicket.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины

"Теперь каждый может приобрести один электронный билет сразу на четыре вида перевозок: автобус, железная дорога, авиа и городской транспорт в столице, так как к системе подключились уже Gunsel Lines, SkyUp Airlines, "Укрзализныця" для поездов дальнего следования и Киев с городским транспортом. Наша главная цель - объединить максимальное количество перевозчиков и городов в одну удобную систему по покупке билетов", - отметил глава ведомтсва Владислав Криклий.

В сообщении напомнили, что продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Пассажир может приобрести единый билет сразу на четыре вида транспорта, или, например, метро и поезд или на поезд и самолет. Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера, что экономит время на покупку билетов и минимизирует очереди в условиях пандемии.

Gunsel – украинская транспортная компания, которая осуществляет пассажирские, грузовые и воздушные грузовые перевозки. Компания ежедневно осуществляет около 26 рейсов по Украине и каждую неделю 26 рейсов в Европу. 

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Джерело:  Мининфраструктуры
Мінінфраструктури (1376) автобус (247)


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