НАПК получило только половину деклараций о доходах чиновников

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) по состоянию на 17 марта получило половину от запланированного количества деклараций должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 17 марта 2021 года в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций), было подано 438 169 ежегодных деклараций и 40 741 декларация после увольнения за 2020 год. В общей сложности подано 478 869 деклараций, которые отражают данные о доходах чиновника за прошлый год. Это около 50% от общего количества деклараций, которые НАПК планирует получить в этом году", - говорится в сообщении.

Также в НАПК отметили, что наибольшее количество ежегодных деклараций за прошлый год традиционно подали субъекты, которые занимают должности государственной службы - 173 656 документов. На втором месте - должностные лица местного самоуправления - 49 541 документ. Должностные лица юридических лиц публичного права подали 52 315 деклараций.

В Агентстве напомнили, что до конца кампании декларирования доходов осталось 15 дней.