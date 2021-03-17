Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в 2021 году сократился на 68%

За два месяца 2021 года пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" составил 32% от прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что авиаперелётами воспользовались 68,2 тыс. человек. В 2020 году этот показатель составлял 215 тыс. пассажиров. Всего за январь и февраль выполнилось 408 вылетов из аэропорта – 230 международных и 178 внутренних. В прошлом году число вылетов за этот период составляло 856. Соответственно количество перелетов сократилось на 52%.

В феврале пассажиропоток аэропорта составил 32,5 тыс. человек, что на 69% меньше, чем в феврале 2020 года. Количество рейсов в феврале достигло 201, это 48% от показателя прошлого года, когда их было 421. В пресс-службе добавили, что самыми популярными направлениями стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Кайсери и Минск.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2 500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.