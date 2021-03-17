Южная Корея профинансирует разработку проекта строительства евроколеи в Украине

Украина и Южная Корея договорились о сотрудничестве в развитии высокоскоростного железнодорожного движения в Украине и улучшении пассажирских перевозок по железной дороге.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве "Укрзализныця" и Korean National Railway подписали 17 марта в Сеуле, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"В этом году мы анонсировали старт одного из ключевых для отрасли проекта по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в Украине. На начальном этапе он будет предусматривать строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч и современной инфраструктуры для обслуживания InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС. Сейчас есть официальные подписанные договоренности с корейской национальной железной дорогой, предусматривающие возможность грантового финансирования пре-ТЭО для строительства евроколеи в Украине", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также он поблагодарил корейскую сторону и компанию Hyundai Corporation за заинтересованность в развитии транспортного сектора Украины.

Во время переговоров в Сеуле замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что подписание Меморандума создает условия для возможности привлечения финансирования корейской стороны для подготовки технико-экономических обоснований по проектам, которые содержат общий интерес, в частности проекта по внедрению высокоскоростного железнодорожного движения в Украине.

Кроме этого, в рамках двусторонней встречи с Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея украинская сторона выразила готовность заключить в этом году Соглашение между правительствами двух стран о кредитах от Фонда сотрудничества экономического развития Республики Корея.